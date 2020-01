Leonardo DiCaprio agli inizi della carriera: "Ero un breakdancer con dei capelli assurdi, mi rifiutavano" (Di domenica 26 gennaio 2020) Gli inizi della carriera di Leonardo DiCaprio non sono stati dei più semplici: il suo look da ballerino di breakdance e i suoi capelli erano un problema! Leonardo DiCaprio ha raccontato che all'inizio della sua carriera veniva continuamente rifiutato perché era un breakdancer e si presentava alle audizioni con dei folli tagli di capelli. La star di C'era una volta a... Hollywood è stato intervistato con il regista Quentin Tarantino dal Los Angeles Times e la co-star Brad Pitt e i tre hanno parlato dei loro primi passi nel mondo dello spettacolo. Leonardo DiCaprio ha spiegato di essersi trasferito a Los Angeles perché sua madre sognava di vivere vicino a Venice Beach e non nel Bronx. L'attore è così andato a vivere in un appartamento vicino a ... movieplayer

