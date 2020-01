Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero: le 10 migliori giocate del campione dei Lakers (Di lunedì 27 gennaio 2020) Comunicò il suo addio all’Nba con una toccante lettera indirizzata direttamente alla pallacanestro. “Non importa cosa farò dopo, sarò sempre quel bambino con i calzettoni alzati, il cestino nell’angolo: 5 secondi sul cronometro, palla tra le mani 5… 4… 3… 2… 1…”. Nel 2015, Koby Bryant, la leggenda del basket morta in un incidente in elicottero, lasciò i parquet mondiali. Dopo cinque anelli, due trofei di miglior giocatore delle Finals e un titolo Mvp. Nella sua carriera il campione ha frantumato record su record: 81 punti in una sola partita, seconda miglior prestazione di sempre; 62 in tre quarti contro i Dallas Mavericks, che nello stesso arco di tempo ne segnarono 61; il 2 febbraio 2009 al Madison Square Garden arrivò a realizzarne 61, cosa mai riuscita davanti al pubblico più esigente degli Stati Uniti. Nel video le sue 10 migliori giocate L'articolo Kobe Bryant morto in un ... ilfattoquotidiano

