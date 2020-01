Grande Fratello Vip 4, Carlotta Maggiorana ha una crisi: “Voglio andarmene” (Di domenica 26 gennaio 2020) Carlotta Maggiorana ha una dura crisi al GF Vip 4: “Voglio andare via da qua!” Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana sembra essere molto provata dall’esperienza che sta vivendo al Grande Fratello Vip 4. La ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo tra le braccia di Fernanda Lessa che ha tentato di consolarla. Carlotta Maggiorana ha avuto una crisi al GF Vip 4 ed è scoppiata in lacrime, sostenendo di volersene andare e di rinunciare al suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini. A Fernanda Lessa ha confessato: “Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, voglio andare via, mi manca la mia famiglia”. Carlotta Maggiorana è riuscita a superare al televoto Ivan Gonzalez, lo spagnolo ed ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi che è stato eliminato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, segno che i telespettatori l’apprezzano e si ... lanostratv

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -