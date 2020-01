Grand Prix d’Amerique 2020, vince Face Time Bourbon davanti a Davidson Du Pont! Quinto Vitruvio (Di domenica 26 gennaio 2020) Tutto secondo pronostico, tutto secondo le previsioni: a vincere l’edizione 2020 del Grand Prix d’Amerique, quella del centenario, è Face Time Bourbon, davanti a Davidson du Pont, mentre in terza piazza si classifica la campionessa uscente, Belina Josselyn. In casa Italia si può essere soddisfatti per la quinta posizione di Vitruvio, mentre rompono Ringostarr Treb e Vivid Wise As. Subito buona la partenza, si porta in testa Billie de Montfort, davanti ad Excellent e Face Time Bourbon, sempre nelle primissime posizioni. Nelle fasi centrali di gara risale Propulsion, mentre rompono Ringostarr Treb ed Excellent. Breve parentesi in testa per Looking Superb, poi con una bella progressione si mette al comando Vivid Wise As. Il cavallo nostrano resiste in testa fino al rettilineo conclusivo, quando viene lentamente rimontato e finisce per rompere. La vittoria va così a Face Time ... oasport

