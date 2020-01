Enrico Ruggeri contro gli arbitri: “Nell’era post Var gli scudetti te li fanno perdere così” (Di domenica 26 gennaio 2020) post-partita infuocato per Inter-Cagliari, in campo e sui social. L'arbitraggio di Manganiello ha fatto arrabbiare la panchina nerazzurra e i tifosi. Nonostante l'invito di Handanovic a fare mea culpa, piuttosto che puntare il dito contro le scelte del direttore di gara, non sono mancate le prese di posizioni forti. Ha fatto molto discutere un tweet di Enrico Ruggeri, popolare cantautore, scrittore e conduttore televisivo che ha alimentato le polemiche. fanpage

sportli26181512 : #Inter Enrico Ruggeri contro gli arbitri: “Nell’era post Var gli scudetti te li fanno perdere così”: Post-partita i… - ClaudioRosafio : @enricoruggeri Enrico Ruggeri grande cantautore, purtroppo l’Inter usano gli obnubila la mente.... - FlavianoMorini : RT @BCC1920: #Inter, Enrico #Ruggeri contro l'arbitraggio: 'Ecco come ci fanno perdere lo scudetto' SOCIAL | 'Nell'epoca post Var'... https… -