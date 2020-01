CorSport: Napoli-Juve, probabile il ritorno di Meret tra i pali. Fabian o Lobotka? (Di domenica 26 gennaio 2020) Con gli infortuni con cui si trova a combattere il Napoli, non ci sono grossi dubbi sulla formazione che questa sera Gattuso schiererà in campo contro la Juventus. Ce n’è solo uno, e riguarda il centrocampo, scrive il Corriere dello Sport, “per quella maglia che Lobotka e Fabian Ruiz si stanno contendendo”. In porta non ci sarà Ospina, colpito da gastroenterite, ma Meret. Anche se la scelta non sembra ancora definitiva. “Il punto interrogativo rimane ma al colombiano, ieri, è stato risparmiato il ritiro, per evitare il rischio di contagio, e dunque…”. Davanti a lui, Hysaj a destra, Mario Rui sulla sinistra e Di Lorenzo confermato centrale con Manolas. Al centro, Demme sarà il play, “l’uomo di riferimento per le due fasi, con Zielinski da una parte e Fabian o Lobotka dall’altra”. Davanti confermato il tridente con Callejon, Insigne e Milik. La Juve mette in campo Dybala e Ronaldo e ... ilnapolista

