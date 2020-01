Coronavirus, “trasmesso da un serpente” o “creato in laboratorio”. Tra ipotesi e complotti: ma la vera origine è ancora sconosciuta (Di domenica 26 gennaio 2020) “Trasmesso da un serpente” o “creato in laboratorio”. Mentre il Coronavirus fa ammalare e uccide, al momento un numero basso di persone rispetto alla popolazione della Cina, sull’origine di 2019-nCoV ancora non c’è certezza. Ed è così che, al momento, si può parlare solo di ipotesi. Alcune anche fantasiose. L’ipotesi del serpente primo vettore del virus, diffusa dai ricercatori dell’università di Pechino, solleva più di perplessità dal mondo della ricerca: secondo alcuni virologi intervistati dalla rivista Nature il Coronavirus può trasmettersi solo tramite mammiferi e uccelli, e non ci sono prove che possa infettare altre specie animali. “Niente supporta l’ipotesi dei serpenti”, afferma David Robertson, virologo all’Università di Glasgow, secondo cui è improbabile che il nuovo Coronavirus abbia avuto abbastanza tempo di ... ilfattoquotidiano

