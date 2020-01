Classifica Coppa del Mondo femminile snowboardcross 2020: Michela Moioli sempre in testa dopo il secondo posto a Big White (Di lunedì 27 gennaio 2020) Big White vede il secondo posto in campo femminile di Michela Moioli che, dopo il magnifico successo di ieri in Canada, resta in testa alla Classifica di Coppa del Mondo di snowboardcross, anche se vede ridursi a 700 i punti di margine sulla più immediata inseguitrice, l’australiana Belle Brockhoff. Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross femminile 2020 1 Moioli Michela ITA 3’600.00 2 BROCKHOFF Belle AUS 2’900.00 3 SAMKOVA Eva CZE 2’210.00 4 BELINGHERI Sofia ITA 1’840.00 5 GULINI Faye USA 1’670.00 6 TRESPEUCH Chloe FRA 1’540.00 7 MOENNE LOCCOZ Nelly FRA 1’440.00 8 BRUTTO Raffaella ITA 1’380.00 9 CASANOVA Lara SUI 1’170.00 10 BANKES Charlotte GBR 1’110.00 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ... oasport

