Accademia Volley, vittoria in tre set contro il Pastena (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Benevento – Ancora una vittoria per l’Accademia che tra le mura amiche supera la Todis CS Pastena con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 25-18) nella tredicesima giornata del campionato di serie c. Come nella partita d’andata, le giallorosse si trovano di fronte un avversario gagliardo e che a tratti è riuscito a giocare alla pari delle beneventane. Tuttavia il pallino del gioco è stato sempre a favore delle ragazze di mister Ruscello che, nonostante diverse defezioni in organico, hanno portato a casa il bottino pieno. Primo set rimesso in discussione solo da una svista del secondo arbitro che inverte il punto del 25-19 che avrebbe chiuso il primo set, fino poi al 25-22 per l’Accademia. Più netti gli altri due parziali con le padrone di casa che, a parte qualche buona giocata del Pastena, hanno sempre condotto la gara con una ... anteprima24

