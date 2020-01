Tim Supreme, come avere fino a 70 GB con 2€ in più (Di sabato 25 gennaio 2020) Tim Supreme è un’offerta operator attack dedicata ai clienti iliad ed MVNO che effettuano la portabilità, include chiamate illimitate e 50 GB in 4G, con velocità di download limitata a 150 Mbps, al costo di 5,99€ al mese.L’offerta è attivabile esclusivamente in negozio e al rivenditore occorre pagare il primo mese anticipato, il costo di attivazione pari a 10€ (in alcuni casi potrebbe essere gratuito a discrezione del rivenditore come in alcuni Unieuro), la SIM pari a 10€ con 10€ di credito da cui sarà scalato il primo mese anticipato.L’operatore blu sta per lanciare una proposta ai clienti di questa tariffa e a quelli che potrebbero attivarla. Si tratta di Star 20 GB che al costo di 2€ al mese permette a Supreme di raggiungere i 70 GB di bundle dati.come avere fino a 150€ in regalo da ho Mobile: ho. tanti amici, fino a 150€ di credito se 10 amici passano ad hoTim ... pantareinews

