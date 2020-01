Stazione Marittima: ridotto lo scalone d’ingresso per realizzare due scale mobili (Di sabato 25 gennaio 2020) Stazione Marittima di Napoli: Una storica opera architettonica, risalente al periodo fascista, deturpata nel suo più profondo senso estetico e storico per realizzare il progetto di due scale mobili. Stazione Marittima Mentre i lavori per la riqualificazione di quella che una volta era la storica “Piazza Municipio” di Napoli, procedono a rilento da molti anni, c’è chi pensa a far danni intervenendo spudoratamente su alcuni e significativi monumenti di architettura moderna, rovinando vistosamente alcune caratteristiche degli stessi, alterandone la storia. Mi riferisco, ad esempio, a quello che è successo all’imponente scalone d’ingresso della Stazione Marittima, nel Porto di Napoli, che è stato letteralmente mutilato dallo scempio di due mostruose scale mobili, sistemate alle due estremità di quello che resta dello scalone citato, la cui larghezza si è ... 2anews

