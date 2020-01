Spazio, ultima EVA di Parmitano e Morgan per aggiornare l’Ams-02 (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano, 25 gen. (askanews) – Quarta e ultima “passeggiata spaziale” per l’astronauta italiano dell’Esa e attuale comandante della Stazione spaziale internazionale Luca Parmitano, nell’ambito della sua missione spaziale “Beyond”, affidatagli dall’Esa. Il colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare è uscito dalla base orbitante assieme all’astronauta della Nasa, Andrew Morgan per terminare l’installazione del nuovo sistema di raffreddamento dello Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), il cacciatore d’antimateria, realizzato in gran parte grazie all’industria aerospaziale italiana e portato in orbita nel 2011 dall’astronauta italiano dell’Esa e generale pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare, Roberto Vittori con la missione Da.Ma dell’Asi. Per Parmitano si ... notizie

