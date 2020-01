Si era salvato con la prescrizione. Ora Mr. Eternit torna a giudizio. Il manager Schmidheiny deve rispondere di 392 morti. Ma può farsi beffa delle vittime: “Odio per gli italiani” (Di sabato 25 gennaio 2020) Dovrebbero pesargli sulla coscienza le 392 vittime causate dalla “sua” Eternit e invece niente. Per l’imprenditore svizzero Stephan Ernest Schmidheiny il problema sono solo gli “odiosi italiani” e la nostra giustizia che in passato lo ha condannato a 18 anni di carcere, salvo farla franca per le lungaggini della stessa, e ieri lo ha nuovamente rinviato a giudizio. Questa volta l’accusa è di quelle che fanno tremare i polsi: omicidio volontario. La vicenda giudiziaria, tutt’altro che inedita, fa riferimento al decesso di 392 persone a Casale Monferrato, in Piemonte, a causa delle conseguenze dell’esposizione all’amianto. DA CARNEFICE A VITTIMA. Contestazioni che finiranno in un nuovo procedimento, davanti alla Corte d’Assise di Novara, con la prima udienza del procedimento già fissata per il prossimo 27 novembre. Così in un ottica deforme dove il presunto carnefice si traveste da ... lanotiziagiornale

