Sci alpino, Peter Fill annuncia il ritiro a 37 anni: “E’ difficile dire addio”. Lascia un mito italiano (Di sabato 25 gennaio 2020) Un grandissimo dello sci alpino italiano dice basta. Peter Fill, in una conferenza stampa organizzata a Kitzbuehel, ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica. Disputerà l’ultima discesa della carriera a Garmisch, dopodiché si dedicherà a tempo pieno alla famiglia. “dire addio è molto difficile. Devo dire grazie agli allenatori, agli sponsor, ma soprattutto alla mia famiglia, perché senza di loro non avrei mai ottenuto nulla. Quando abbiamo festeggiato insieme sono stati dei momenti bellissimi“, le parole del 37enne altoatesino. Il campione di Castelrotto, piegato dall’età e da acciacchi fisici divenuti ormai insostenibili, non prenderà dunque parte ai Mondiali di Cortina 2021: “Mi sarebbe piaciuto partecipare alla rassegna iridata in casa, ma tutti i problemi fisici e la schiena non me l’hanno permesso. L’estate scorsa ... oasport

