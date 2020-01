Nuove case a Salerno, le perplessità del consigliere Lambiase (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La colpa della crescita “esasperata” e disordinata della nostra città non è dei costruttori, che fanno i propri interessi! Però se gli interessi dei privati imprenditori diventano “ostacolo” agli interessi della collettività, la colpa è di chi ha dato loro spazio, di chi ha deciso di appagare ogni loro “desiderio”. La presentazione del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Marzotto, attesa da anni da cittadini e residenti del quartiere per cancellare un’immagine di incuria e degrado nella parte orientale della città legata al fantasma dell’opificio abbandonato, diventa un’ulteriore occasione per il consigliere comunale d’opposizione Gianpaolo Lambiase di attaccare il governo della città di Salerno. Lambiase più volte critico verso il il Piano Urbanistico Comunale di Salerno che programma l’edificazione di migliaia ... anteprima24

