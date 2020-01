Napoli-Juventus, Gattuso: “Sarri ha creato una macchina perfetta, noi metteremo veleno” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tecnico azzurro alla vigilia di Napoli-Juventus in conferenza stampa difende il collega bianconero: “Non mi piace la parola di tradimento, siamo professionisti”. Napoli-Juventus “Abbiamo il dovere di provare a fare una grande partita”. Parola di Rino Gattuso alla vigilia della sfida che può valere il rilancio per il Napoli. Al San Paolo arriva la Juve. Pubblico delle grandi occasioni. “Abbiamo visto che per noi il San Paolo è una componente importante – continua – Quando c’è entusiasmo lì, siamo agevolati su altri aspetti”. Sarri come riferimento: “Penso che in questo momento sia tra i più forti al mondo, come due/tre anni fa. Ha creato una macchina perfetta. E’ un allenatore molto, molto bravo e da parte mia c`è grande stima. Ho fatto copia e incolla più di qualche volta. Per come vede il calcio, mi piace molto. Noi ... 2anews

