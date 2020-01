Most Dangerous Game, serie tv thriller con Christoph Waltz e Liam Hemsworth - (Di sabato 25 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Christoph Waltz e Liam Hemsworth protagonisti del thriller targato Quibi "Most Dangerous Game". ParLiamo della serie e della nuova app di streaming Most Dangerous Game è la prossima serie tv della nascente Quibi. Protagonisti di questo thriller saranno Christoph Waltz e Liam Hemsworth, ecco di cosa si tratta. Most Dangerous Game, cosa sappiamo della serie tv La serie tv racconterà una storia thriller in cui un uomo, Dodge Maynard, cerca di salvare dalla morte la moglie incinta gravemente malata. Nel farlo, il protagonista accetterà di partecipare ad un gioco mortale in cui scoprirà di non essere il cacciatore ma la preda. L’obiettivo della serie è quindi esplorare i limiti della persona e vedere fin dove si è disposti ad arrivare per salvare la propria vita e quella dei propri cari. La storia avrà come protagonisti a Liam Hemsworth, cioè Dodge Maynard, e ... ilgiornale

