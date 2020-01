Morte studentessa Unisa, il cordoglio del sindaco Sessa: oggi a Centola i funerali di Daniela (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFisciano (Sa) – Anche il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa ha voluto esprimere il suo sgomento per la tragica Morte avvenuta ieri all’interno dell’Università degli studi di Salerno, ospitata nel suo territorio comunale. “Questa tragedia ci lascia attoniti – ha scritto il primo cittadino, commentando la caduta dal parcheggio multipiano, da un’altezza di quindici metri, in prossimità dell’uscita autostradale dell’università, di Daniela Piscione, studentessa trentenne della Facoltà di Medicina- Esprimo a nome mio personale e dell’intera Città di Fisciano vicinanza ai genitori e alla famiglia tutta”. La famiglia della studentessa ha raggiunto ieri pomeriggio la sede universitaria. La studentessa non ha lasciato alcun biglietto che possa in qualche modo giustificare un possibile gesto tragico, ma la comunità universitaria è sotto ... anteprima24

Quasimezzogiorn : Morte #studentessa a #Fisciano, il #cordoglio del rettore #Loia: “Una grande tragedia” -