Modelli speciali - Le auto dedicate ai grandi piloti FOTO GALLERY (Di sabato 25 gennaio 2020) Per chi vende auto, non cè miglior testimonial di un campione del motorsport: vincente, dinamico e veloce, è il soggetto ideale per una perfetta campagna di marketing. E allora, perché non dedicargli una vettura in edizione limitata? Del resto, sono spesso i piloti a fare la storia di grandi Case automobilistiche, portando in trionfo vetture che vediamo tutti i giorni su strada e negli autosaloni, o veicoli ben diversi, come le monoposto di Formula 1, ma dai quali i big dellauto ottengono pur sempre un enorme ritorno dimmagine. Non a caso, sono numerose le automobili dedicate ai grandi piloti di ogni disciplina del motorsport, anche delle due ruote: ne raccogliamo alcuni esempi nella nostra galleria di immagini. quattroruote

