Martina Colombari si mostra acqua e sapone e sfida la Dolly Parton Challenge (Di sabato 25 gennaio 2020) Ciclicamente, sul web, diventano virali delle sfide che conquistano proprio tutti: anche i vip. È il turno, questa volta, della Dolly Parton Challenge. In cosa consiste? Pubblicare un collage di quattro foto in cui la persona assume pose differenti a seconda del social network a cui sono destinate. Anche Martina Colombari ha notato la nuova tendenza e ne ha approfittato per mostrarsi acqua e sapone, senza trucchi e senza filtri. La Dolly Parton Challenge sta riempendo le bacheche dei social di tutti. Da Caterina Balivo ad Alessandra Amoroso, passando da Barbara D’Urso fino ad arrivare a Miley Cyrus, sono numerose le star che hanno ceduto al fascino del gioco e che hanno pubblicato le loro quattro pose: formale per Linkedin, divertente per Facebook, glamour per Instagram e sensuale per Tinder. Anche Martina Colombari ha inizialmente creato il suo meme, ma poi ha subito rilanciato la ... dilei

