LIVE Venezia-Virtus Bologna 39-44 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | il primo tempo si

LIVE Venezia-Virtus Bologna 29-32 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : le V Nere vanno avanti ma la Reyer è sempre a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Due azioni per parte senza punti messi a referto, 3′ minuti alla seconda sirena del match. Gamble sbaglia entrambi i tiri dalla lunetta, ora palla in mano all’Umana Venezia. Reyer in bonus, liberi per Gamble. Terzo fallo personale per Vidmar e quarto di squadra per Venezia. Fino a qui Michael Bramos è il miglior marcatore di serata con 11 punti. 31-34 Taglio vincente di Bramos che ...

Venezia-Trapani - scontro salvezza da non sbagliare : LIVE su DAZN : E’ un vero scontro salvezza la gara che in scena in laguna e che ha per protagoniste Venezia e Trapani, formazioni che non possono permettersi di perdere ulteriori punti per strada in considerazione di un rendimento finora troppo altalenante. Nonostante tutto, i veneti nell’ultimo periodo stanno mettendo in mostra buona restazioni in fase difensiva (la […] L'articolo Venezia-Trapani, scontro salvezza da non sbagliare: live su ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna 21-21 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : perfetta parità al Taliercio dopo un intenso primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 TRIPLA di Hunter. Time-out chiesto dalla panchina di Venezia dopo due minuti trascorsi nel secondo quarto. 21-23 MARKOVIC ALZA PER HUNTER CHE CHIUDE UNO SPETTACOLARE ALLEY OOP! De Nicolao si prende la prima tripla del secondo periodo e la manda sul ferro. INIZIA IL SECONDO quarto! 21-21 Solo un libero per Hunter che sbaglia il secondo. Finisce il primo quarto. Viaggio in lunetta per Vince ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna 7-10 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : +3 Segafredo dopo i primi cinque minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-21 Solo un libero per Hunter che sbaglia il secondo. Finisce il primo quarto. Viaggio in lunetta per Vince Hunter. 21-20 ANCORA PAJOLA, in penetrazione il centro della Segafredo riporta i suoi a -1. 21-18 Daye risponde subito dall’altra parte. 19-18 Pajola va a rimbalzo e realizza. Top scorer sino a qui: Bramos per Venezia con 7 e Ricci per Bologna con 5 punti. 19-16 TRIPLA DI FILLOY appena ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna 0-0 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : inizia il big-match del Taliercio - Reyer senza Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 TRIPLA di Giampaolo Ricci, dopo il primo canestro in appoggio, grande avvio per l’ex Vanoli Cremona. 2-2 Semigancio di Watt. 0-2 Recupera la difesa della Virtus, dall’altra parte assist di Teodosic che scarica per Ricci, primi due punti della partita per il numero 11 della Virtus. Palla a due vinta dalla Reyer, primo attacco orogranata. inizia LA GARA! 20.28 QUINTETTI TITOLARI: ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna - Serie A basket 2020 in DIRETTA : inizia il big-match del Taliercio - Reyer senza Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Stefano Tonut non sarà della gara stasera: Nel corso dell’allenamento di ieri l’atleta Stefano Tonut, ha accusato un dolore alla coscia sinistra. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato un problema muscolare che verrà rivalutato nei prossimi giorni.Il giocatore ha iniziato il trattamento per il recupero. pic.twitter.com/dGAva4ACnD — Reyer Venezia (@Reyer1872) January 25, 2020 20.05 ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna - Serie A basket 2020 in DIRETTA : trasferta in laguna difficilissima per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della ventesima giornata di Serie A... L'articolo LIVE Venezia-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: trasferta in laguna difficilissima per la capolista proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Sport - DIRETTA 21 gennaio : incubo Paris - è rottura del crociato. Setterosa ko - successo d’oro per la Reyer Venezia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 20.30 BASKET – successo esterno pesantissimo per l’Umana Reyer Venezia nelle Top 16 di EuroCup: battuto in volata il Promitheas Patras in un match dall’andamento folle. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.00 PALLANUOTO – Ecco tutti i risultati dei quarti di finale degli Europei femminili: tutto facile per Spagna, ...

LIVE Patrasso-Venezia 60-61 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : la Reyer si fa rimontare 16 punti di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia 60-65 Ancora Watt che sta letteralmente togliendo le castagne dal fuoco ai lagunari. 60-63 Due punti per Watt 60-61 Kaselakis da due. 58-61 Bomba di Stone che rianima la Reyer. 58-58 Katsivelis, parità Patrasso con un parziale di 8-0 in due minuti. 56-58 Ancora Lypovyy, -2 Patrasso. 54-58 Canestro da due di ...

LIVE Patrasso-Venezia 50-58 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : +8 Reyer a 10 minuti dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia Finisce qua il terzo periodo, la Reyer aveva toccato anche il +16, ma il Patrasso è riuscito a dimezzare il distacco. 50-58 Mantzaris da due, il Patrasso non fa scappare la Reyer. 48-58 Ellis su assist di Mantzaris, sono 19 punti per lui. 46-58 2/2 ai liberi per Agravanis. 19.39 Fallo antisportivo di ...

LIVE Patrasso-Venezia 40-53 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : la Reyer inizia il terzo quarto col piede giusto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia 40-53 Tonut da due, stavolta. 40-51 Ancora Watt che raggiunge la doppia cifra. 40-49 Ma Tonut risponde a tono. 40-46 Bomba di Agravanis. 37-46 Due punti per Watt. 37-44 Hall apre le marcature nel secondo tempo. Finisce qua il secondo quarto, Reyer avanti di 9. 35-44 2/2 ai liberi per Widmar. 35-42 Babb riporta ...

LIVE Patrasso-Venezia 35-44 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : Reyer avanti di 9 dopo 20 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia Finisce qua il secondo quarto, Reyer avanti di 9. 35-44 2/2 ai liberi per Widmar. 35-42 Babb riporta il Patrasso a -7. 33-42 1/2 ai liberi di Watt. 33-41 Canestro da due di Agravanis. 31-41 Due liberi a segno anche per Mantzaris. 29-41 2/2 ai liberi per Babb. 27-41 Due liberi di Chappell ristabiliscono il +14 ...

LIVE Patrasso-Venezia 21-31 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : la Reyer allunga a inizio secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia 23-31 2/2 ai liberi per Mantzaris. 21-31 Bramos da tre, +10 Reyer 21-28 Ellis da due. Sono già 11 punti per lui. 19-28 1/2 ai liberi per Bramos. 19-27 Ancora Austin Daye che sta decisamente entrando in ritmo. 19-25 Due punti per Filloy. 19-23 Lypovyy da due. Finisce qua il primo quarto, Reyer avanti di 6. 17-23 ...

LIVE Patrasso-Venezia 17-23 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : Reyer avanti dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia Finisce qua il primo quarto, Reyer avanti di 6. 17-23 Bomba di Daye. 17-20 1/2 ai liberi di Mavrokefalidis. 16-20 Primi punti per Austin Daye. 16-18 Tripla di Lypovyy. 13-18 Bomba di Chappell. 13-15 Ellis subisce fallo da Watt e completa il gioco da tre punti. 12-15 Ellis da due. 10-15 Di nuovo Watt, stavolta ...