Io e te di notte, Diaco. Valeria Graci: “Ecco cosa succede in studio” (Di sabato 25 gennaio 2020) Valeria Graci su Io e te di notte di Pierluigi Diaco: “Quando entro in studio…” Il sabato sera in seconda serata va in onda Io e te di notte con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo. Il programma, che l’estate scorsa si è guadagnato il rinnovo in seconda serata, con la benedizione di ospiti quali Maurizio Costanzo, Gigi Marzullo e altri, vede l’ironia di Valeria Graci al servizio di un contenuto affatto volgare e soprattutto non urlato. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Mia Valeria Graci ha svelato un piccolo retroscena: “Entro in studio e prendo subito confidenza con il pubblico e i tecnici. E’ fatta se faccio divertire loro!”. Io e te di notte, Valeria Graci ammette: “Non mi aspettavo di essere scelta” “Non mi aspettavo di essere scelta per lavorare a Io e te, ma sono molto felice” ... lanostratv

