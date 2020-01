GeVi Napoli in trasferta a Treviglio. Sherrod: “Sarà dura, ma vogliamo i due punti” (Di sabato 25 gennaio 2020) La GeVi Napoli Basket torna in campo per la 20a giornata di Serie A2 Old West contro la BCC Treviglio in programma domani alle ore 17. Dopo il successo interno su Trapani, la GeVi Napoli Basket torna in campo per la 20a giornata di Serie A2 Old West. La BCC Treviglio ospiterà gli azzurri nel match del PalaFacchetti in programma domani alle ore 17. Le due squadre sono attualmente appaiate a quota 18 in graduatoria, all’andata il roster di coach Vertemati si impose al PalaBarbuto infliggendo la prima sconfitta stagionale a coach Sacripanti. Queste le dichiarazioni di Brandon Sherrod rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Treviglio sarà una partita molto dura contro una nostra diretta concorrente. vogliamo tornare a Napoli con una vittoria per muovere sensibilmente una classifica molto corta con tante squadre vicine. Abbiamo tanta voglia di riscattare il ... 2anews

