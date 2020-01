Gattuso: Napoli-Juve da mal di testa. Sarri tra i più forti al mondo, l’ho copiato spesso (Di sabato 25 gennaio 2020) La prima Napoli-Juventus Gattuso non la scorderà mai. “Una partita da mal di testa”, per il tecnico del Napoli. Per confermare l’entusiasmo post-Lazio. “Per noi rappresenta tanto. Dobbiamo dare continuità alla prestazione di 3 giorni fa. Ti viene il mal di testa a preparare questa partita. La Juve crea tanto e ha tanti campioni e negli ultimi mesi mostra la mano dell’allenatore”. “La coperta è corta, bisogna prepararla bene perché hanno tanta qualità. Domani ci sarà tanto entusiasmo allo stadio, abbiamo il dovere di provare a fare grande partita per cercare l’entusiasmo. Mercoledì abbiamo visto che il San Paolo è una componente importante per noi adesso”. “Sarri è uno degli allenatori più forti al mondo, già lo era tre anni fa. Ha costruito una macchina perfetta. Grande stima. Ho fatto copia-incolla più di una volta, per come fa giocare le ... ilnapolista

forumJuventus : Pjanic: 'Stiamo ottenendo grandi risultati, dobbiamo lottare su tutti i fronti per vincere anche se continuare a fa… - Gazzetta_it : Il #Napoli ha trovato il suo #CristianoRonaldo. E' #Milik il pilastro di #Gattuso - tuttosport : #NapoliJuve, migliorano #Koulibaly e #Maksimovic: #Gattuso spera nel recupero ?? -