Forte terremoto | scossa di magnitudo 6 8 | almeno 14 morti

Forte terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 6.8: almeno 14 morti Forte scossa di terremoto in Turchia. Il sisma, di magnitudo 6.8, è stato avvertito alle 20.55 ora locale a una profondità di 6,7 chilometri vicino alla città di Sivrice, nella provincia orientale di Elazig. La prima scossa è stata seguita da numerose altre di assestamento. Si segnalano vittime. Una Forte scossa di terremoto è stata registrata in Turchia nella serata di oggi, venerdì 24 gennaio. Il terremoto, di magnitudo 6,8 della scala Richter, è stato registrato a una profondità di 6,7 chilometri vicino alla città di Sivrice, nella provincia orientale di Elazig. Lo ha dichiarato l'Autorità di gestione delle catastrofi e delle emergenze (Afat). La magnitudo registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è di 6.6. La scossa di terremoto, segnala Ingv, è avvenuta all'ora italiana 18.55

