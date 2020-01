FORMAZIONI Spal Bologna: Di Francesco dal primo, Palacio guida i felsinei (Di sabato 25 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Spal Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Spal-Bologna, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Spal (3-5-2): Berisha; Igor, Cionek, Missiroli, Valoti, Reca, Dabo, Strefezza, Vicari, Di Francesco, Petagna. All. Semplici. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Soriano Orsolini, Santander; Palacio. All. Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : Serie A LIVE: alle 15 Spal-Bologna, ecco le formazioni ufficiali: Dopo Brescia-Milan 0-1 di venerdì sera, la Serie… - BombeDiVlad : Spal – Bologna, le formazioni ufficiali - Fantacalcio : Spal-Bologna, le formazioni ufficiali: conferma per Reca e Santander, novità Paz -