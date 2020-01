Elezioni in Calabria 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di sabato 25 gennaio 2020) speciale Elezioni in Calabria 2020: i risultati nella diretta di TPI Manca solo un giorno alle attesissime Elezioni regionali in Calabria: il del 26 gennaio 2020 sarà il momento del voto, che TPI seguirà con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte con tutti i risultati e i commenti a caldo. nello stesso giorno si voterà anche in Emilia-Romagna: si tratta dunque di un doppio test, che lega a doppio filo sia la dimensione locale che quella nazionale. Le votazioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, infatti, rappresentano un banco di prova per le forze di maggioranza al governo (M5s e Pd), uscite sconfitte dalle Elezioni in Umbria di ottobre 2019. speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI La redazione di The Post Internazionale non si ferma e ha in programma 5 ore circa di diretta live con ospiti, collegamenti, commenti ... tpi

LegaSalvini : SALVINI: 'Vinciamo di 20 punti' #AvantiCalabria - SkyTG24 : Elezioni regionali: domenica si vota in Emilia Romagna e Calabria - Mov5Stelle : Votare per le Regionali in Calabria ed Emilia Romagna non sarà difficile per i fuori sede. Infatti, ci sono sconti… -