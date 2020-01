Coronavirus, ospedale di Wuhan in tilt: centinaia di persone in cona per la paura del contagio (Di sabato 25 gennaio 2020) Le immagini arrivano da un ospedale di Wuhan, in Cina, dove sono arrivare centinaia di persone per la paura del contagio da Coronavirus. I medici, vestiti con la tuta, controllano la temperatura corporea mentre le ambulanze arrivano continuamente al pronto soccorso. Al momento sono 40 i mori e circa 1400 i casi accertati L'articolo Coronavirus, ospedale di Wuhan in tilt: centinaia di persone in cona per la paura del contagio proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - AmbCina : La sfida di #Wuhan al #coronavirus: costruire un #ospedale di 25.000 mq, con 1.000 posti letto, in meno di 10 giorn… - RobertoBurioni : @marattin Preferisco vivere in Italia dove per costruire un ospedale ci vogliono venti anni ma dove sono libero di… -