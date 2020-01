Brindisi, uomo e donna trovati morti in casa: forse omicidio - suicidio (Di sabato 25 gennaio 2020) Il ritrovamento a Ceglie Messapica. Accanto al corpo dell'uomo è stato trovato un coltello, indagano i carabinieri. Entrambi di nazionalità romena repubblica

zazoomblog : Giallo a Ceglie (Brindisi): trovati in casa un uomo una donna e un coltello - #Giallo #Ceglie #(Brindisi):… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Brindisi, un uomo e una donna morti in casa: forse omicidio-suicidio #brindisi - rep_bari : Brindisi, uomo e donna trovati morti in casa: forse omicidio - suicidio [aggiornamento delle 14:34] -