Auto si schianta contro il bus | muoiono due ragazzi di 20 e 19 anni

Piacenza - si schianta sulla A21 e viene travolta da un'Auto : 22enne muore insieme al cagnolino : Valentina Zaia, 22 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto giovedì sera all'uscita del casello di Caorso lungo l'autostrada A21. La giovane, residente a Piacenza, stava rientrando a casa dopo il lavoro in un locale di Cremona quando per motivi da chiarire ha perso il controllo dell'auto.

Ostia - rapina donna con una forchetta : ladro si schianta con l'Auto contro polizia dopo inseguimento : Un uomo è stato arrestato dopo che nella mattinata di oggi ha rapinato una donna minacciandola con una forchetta. Il ladro le ha rubato la macchina ed è fuggito, ma è stato rintracciato dai poliziotti che hanno iniziato a inseguirlo verso la via del Mare. La corsa è culminata con un incidente stradale.

Giancarlo Magalli coinvolto in un brutto incidente stradale - la sua Auto si schianta sulla Cassia : Poche ore fa Giancarlo Magalli è stato coinvolto in un brutto incidente automobilistico a Roma. Il conduttore de I Fatti Vostri si trovava alla guida della sua auto, sulla Cassia e dopo il fortissimo scontro la sua smart è andata quasi distrutta. Il Tempo ha anche pubblicato una foto dell'auto dopo il forte impatto. Fortunatamente Magalli è riuscito ad uscire da solo dall'auto ed è rimasto illeso. Secondo i testimoni Giancarlo ...

Si schianta con l'Auto contro il guardrail - viene sbalzata e muore a 41 anni : Una donna di 41 anni ha perso la vita a Catania a causa di un bruttissimo incidente: la sua auto si è schiantata contro il guardrail. La donna, che stava percorrendo la strada statale 417 che collega Gela a Catania, è stata sbalzata all'esterno della vettura. Insieme a lei, inoltre, viaggiavano altre due persone: la Fiat Bravo sulla quale si trovavano è suscita distrutta. Inutili si sono rivelati i soccorsi tempestivi del personale medico ...

Catania - si schianta con l'Auto contro il guardrail : Angela viene sbalzata fuori e muore a 41 anni : Angela Attardi, una donna di 41 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 417 Gela - Catania. La donna era a bordo di una Fiat Bravo insieme a due persone quando, per cause ancora in corso d'accertamento, la vettura si è scontrata contro il guardrail. La 41enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Castelleone - si schianta con l'Auto contro un cancello : muore l'ex calciatore Gianluigi Patrini : È morto questo pomeriggio in un tragico incidente stradale l'ex calciatore del Crema Gianluigi Patrini: il 66enne, con la sua auto, è finito contro il muro di una villetta a Castelleone nel Cremonese. Immediato l'intervento dei soccorritori che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Genova - si schianta con lo scooter contro due Auto : muore un ragazzo di 27 anni : Stamattina all'alba un ragazzo di 27 anni è morto in uno schianto avvenuto in via Siffredi. Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui stava viaggiando e, stando ai primi accertamenti, due automobili. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 7 e ha causato lunghe code e disagi agli automobilisti.

Lucca - incendio in casa : morta ragazza di 14 anni - ustionato il papà. La madre corre da loro e si schianta in Auto contro un muro : Una ragazza di 14 anni è morta la scorsa notte in un incendio che si è sviluppato in una abitazione in provincia di Lucca. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili...

Milano - incidente a Dergano : Auto si schianta nel negozio di kebab - morto il conducente : Un'automobile si è schiantata nella vetrina di un negozio di kebab all'angolo tra via Pellegrino Rossi e via Trevi, nel quartiere Dergano, periferia nord di Milano. Il conducente della vettura è morto sul colpo mentre sono miracolosamente illesi il titolare dell'attività commerciale e alcuni clienti. All'origine ci sarebbe stato un sorpasso azzardato.

Incidente sull'Ofantina - Auto si schianta fuori strada : un ferito : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il bilancio è di un ferito lieve per l'Incidente accaduto questa mattina lungo la strada statale Ofantina 7 bis. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 07'30 di oggi, è intervenuta sulla SS 7 BIS, Ofantina, nel territorio del comune di Conza Della Campania, per un Incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e ...

Lucera - incidente stradale muore Luca Monteferrante di 22 anni - la sua Auto si schianta contro un muretto : Nella notte appena passata un ragazzo di soli 22 anni è morto in seguito allo schianto della sua auto contro un muretto. Il ragazzo si chiamava Luca Monteferrante, era di Lucera e aveva 22anni. Il ragazzo viaggiava da solo sulla sua auto, una lancia Musa, quando per cause in via di accertamento ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un muretto. L'impatto è stato violentissimo e il ragazzo è morto sul colpo.