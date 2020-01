Allarme Coronavirus di Wuhan: Cresce il Numero dei Decessi (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono già 41 i Decessi accertati in Cina per il Coronavirus di Wuhan e circa 1300 i casi di contagio. La Cina si trova ad affrontare una vera emergenza, mentre il virus non accenna ad arretrare. Le misure cautelative in atto vanno allargandosi sempre di più: il governo di Pechino ha infatti stabilito di estendere il cordone sanitario fino a includere 56 milioni di persone. Sono ben diciotto le città della provincia di Hubei adesso coinvolte nell’obbligo sanitario imposto dal governo, sempre al fine di tenere sotto controllo il Coronavirus di Wuhan che sta terrorizzando la Cina e non solo. Le autorità cinesi hanno letteralmente chiuso l’accesso da e per queste città, impedendo la libera circolazione dei cittadini, controllando mezzi pubblici e snodi autostradali. La Cina ha inoltre avviato altre misure d’emergenza in tutto il territorio nazionale, per individuare ... youreduaction

