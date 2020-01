Addio a Narciso Parigi, ha cantato l’inno della Fiorentina (Di sabato 25 gennaio 2020) Il popolo fiorentino si è svegliato con una triste notizia. Si è spento, all’età di 92 anni, Narciso Parigi. Lo storico attore e cantante è stato uno dei volti e delle voci più iconiche anche grazie alla sua ‘Labaro viola’, l’inno della Fiorentina. La notizia della sua morte è stata diffusa dal quotidiano La Nazione e il club di Rocco Commisso ha dedicato un pensiero social a quell’iconica figura che ha reso grande e riconoscibile lo stornello toscano. LEGGI ANCHE > Addio a Stefano Scipioni, storica voce dell’etere romano Aveva 92 anni Narciso Parigi e si è spento nella sua abitazione sulle colline fiorentine. Lui, nato il 29 novembre del 1927 a Campi Bisenzio, non è ricordato solamente come la voce che rese grande l’inno della Fiorentina, ma anche come un attore e caratterista che portò in auge la saga degli stornellatori toscani, con tutta ... giornalettismo

NewsMondo1 : Addio a Narciso Parigi, l’interprete dell’inno della Fiorentina - michemar48 : RT @TgrRaiToscana: Addio a Narciso Parigi. Morto a 92anni nella sua casa di #Fiesole il celebre chansonnier interprete fra l'altro dell'Inn… - perlarara7 : Addio a #NarcisoParigi Firenze perde la sua voce Il popolare cantante e attore si è spento a 92 anni nella sua cas… -