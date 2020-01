Virus Cina, le città italiane più a rischio secondo lo studio Inserm (Di venerdì 24 gennaio 2020) secondo le informazioni attualmente disponibili, il Virus dalla Cina mette a rischio anche alcune città italiane. Milano figura al primo posto, seguita da Roma, Venezia e Bologna. Complessivamente, il paese europeo più a rischio è la Gran Bretagna. A seguire Germania, Francia, Italia e Spagna La percentuale di rischio importazione del Virus dalla Cina nei … L'articolo Virus Cina, le città italiane più a rischio secondo lo studio Inserm proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

