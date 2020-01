Terremoto devastante in Turchia: almeno 14 morti, 6.8 gradi di magnitudo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Terremoto devastante in Turchia: almeno 14 morti, 6.8 gradi di magnitudo. Il bilancio continua ad aggravarsi di minuto in minuto. Terremoto molto violento in Turchia. Il sisma è avvenuto nell’Est della Turchia, nella provincia di Elazig. Al contrario di quanto trapelava in un primo momento, le vittime ci sono e sono anche molte. Purtroppo ora … L'articolo Terremoto devastante in Turchia: almeno 14 morti, 6.8 gradi di magnitudo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

FedericoFalcett : #terremoto è il fenomeno piú devastante in natura, ed è anche imprevedibile! - Carolz92 : RT @emilianiutta: Caro Dio, stiamo appena al #24gennaio: si è incendiata l'#Australia con la morte di tanti animali, c'è stato un tentativo… - angelacloud5 : RT @emilianiutta: Caro Dio, stiamo appena al #24gennaio: si è incendiata l'#Australia con la morte di tanti animali, c'è stato un tentativo… -