Smog, livelli di Pm10 di nuovo fuorilegge a Milano e in quasi tutte le province della Lombardia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Smog di nuovo sopra la soglia di guardia in quasi tutta la Lombardia. Le concentrazioni di particolato nell'aria nella giornata di giovedì 23 gennaio hanno superato i limiti previsti in 9 province Lombarde su 11. Per ora non sono attive limitazioni, ma se la situazione non cambierà le limitazioni al traffico dei mezzi inquinanti torneranno nei prossimi giorni. fanpage

