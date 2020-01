Scegli una moneta fortunata e scopri cosa ti è predestinato in futuro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il futuro è un campo pieno di incertezze che ci incuriosisce, ci risveglia l’ansia e può persino generare paura. È qualcosa su cui non abbiamo alcun controllo, su cui non possiamo intervenire. cosa ci succederà più tardi? cosa sarà di noi? Come saremo tra qualche anno? Ci sono persone che credono che il futuro di qualcuno sia predestinato anche prima della nascita. Ciò è legato al pensiero che ci sono cose che ci accadono e che sono state “già scritte”, che sono inevitabili, perché sono importanti per la nostra evoluzione e sono collegate allo scopo che abbiamo e alle cose che dobbiamo realizzare in questa vita. cosa ti aspetta in futuro? Scegli una moneta fortunata e scoprilo (da sinistra a destra) 1 moneta Sei predestinato ad avere una sorta di rivelazione che potrebbe cambiare la ... bigodino

PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Omicidio di Luca Sacchi: “Hai fatto na cazzata grossa come una casa”. La chat con Anastasiya poche settimane prima del… - Ansa_Adn : Scegli la tua carta #UbiEnjoy personalizzata #NBA o quella di una delle 30 squadre disponibili. RICHIEDILA ORA… - giuno73 : RT @chilhavistorai3: Omicidio di Luca Sacchi: “Hai fatto na cazzata grossa come una casa”. La chat con Anastasiya poche settimane prima del… -