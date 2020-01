Salvini e il ragazzo “tunisino” che avrà «le sue scuse» SE non è uno spacciatore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stamattina Matteo Salvini è tornato a parlare ad Agorà del caso del ragazzo “tunisino” da lui accusato di essere uno spacciatore senza alcuna prova e senza alcuna denuncia alla magistratura. Il surreale discorso del Capitano si conclude nelle ultime frasi del video: “Se non è uno spacciatore avrà tutte le mie scuse e lascio che polizia e carabinieri appurino la verità”. Salvini e il ragazzo tunisino che avrà “le sue scuse” se non è uno spacciatore La situazione in cui si devono preparare a vivere gli emiliano-romagnoli e i cittadini italiani in caso di vittoria di Salvini è quindi chiara: se qualcuno li accusa di qualcosa segnalandoli al Capitano, scatta un processo mediatico in cui Salvini rappresenta l’accusa e il giudice. Ad esempio nel caso della 15enne che ha inscenato il furto del cellulare e che è stata denunciata per procurato ... nextquotidiano

