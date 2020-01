Perché Google definisce Amedeo Modigliani “artista italo-ebreo”? (Di venerdì 24 gennaio 2020) A poche ore dal Giorno della memoria che commemora le vittime dell’Olocausto, e nel giorno del centenario della morte del pittore livornese Amedeo Modigliani, tra i più noti simboli dell’arte novecentesca, Google ha deciso di linkare una frase posta in bella vista sulla sua homepage di ricerca: il link riporta a “Modigliani a Century On”, un progetto della divisione Arts&Culture di Big G volto a celebrare l’eredità dell’artista italiano. A destare stupore in chi, come me, poco dopo mezzanotte si è recato sulla pagina del motore di ricerca, sono state tuttavia le parole scelte per onorare la ricorrenza: sullo schermo del mio smartphone ho potuto leggere, infatti, “Scopri l’artista italo-ebreo Modigliani”. Incerto sul da farsi, ho deciso di postare lo screenshot sul mio account Twitter, accennando alla mia personale perplessità sulla formula utilizzata ... wired

