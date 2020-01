Napoli, il Mafia tour scompare dai siti di AirBnb e TripAdvisor (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Mafia tour di Napoli è stato cancellato dalle «esperienze» di AirBnb ed è stato trasformato in Napoli tour di Tripdvisor. Gli organizzatori del giro turistico nei luoghi della camorra hanno reagito alle forti polemiche che si erano sollevate ieri a Napoli per il tour proposto ai turisti a 25 euro. Su AirBnb – come riferito da organi di stampa – il tour è stato eliminato, mentre su TripAdvisor si propone ora un «Napoli tour» che viene ancora definito un tour mafioso ma si spiega nella descrizione: «Non sarà nient’altro che una spiegazione di come era la Mafia e com’è oggi. Le cose sono cambiate ed è diventata una città turistiche che offre molte opportunità a tutti i giovani che una volta nn riuscivano a trovare un lavoro e che ora possono lavorare nel settore del turismo». Il tour era stato aspramente criticato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris e oggi ... ildenaro

