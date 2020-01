Luca Sacchi: processo immediato per 6, c’è anche la fidanzata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Svolta nel caso della morte di Luca Sacchi: processo immediato per 6, c’è anche la fidanzata, accolta la tesi della Procura di Roma. Andranno subito a processo le persone coinvolte nella morte di Luca Sacchi, la procura di Roma ha infatti chiesto e ottenuto il giudizio immediato per sei persone. Tra loro c’è anche la … L'articolo Luca Sacchi: processo immediato per 6, c’è anche la fidanzata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

LaStampa : Il personal trainer di 24 anni, morì la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al John Cabot pub, in zona A… - giornali_it : Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per Anastasiya e altri cinque #24gennaio #QuotidianiNazionali… - Corriere : Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per la fidanzata Anastasiya e altre 5 persone -