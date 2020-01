LIVE Fognini-Pella, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia, azzurro a caccia degli ottavi! (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE degli Australian Open 2020 9.40: La Melbourne Arena sarà teatro della sfida tra il ligure e il sudamericano, con in palio un posto per gli ottavi di finale. 9.38: Finisce dunque la sfida infinita tra Marin Cilic e lo spagnolo Roberto Bautista Agut: vince il croato con il punteggio di 6-8 (3) 6-4 6-0 5-7 6-3. Tra circa 15′ vedremo scendere in campo Fognini e Pella. 8.54: Il match di Fognini-Pella ritarda sempre di più. Si va al quinto set nel confronto tra Bautista Agut e Marin Cilic. L’iberico si è imposto 7-5 nel quarto parziale e dunque ci si gioca il tutto per tutto nell’ultimo parziale. 8.45: Si lotta sul campo della Melbourne Arena tra Cilic e Bautista Agut: 5-5 nel quarto set e il croato avanti nel punteggio 6-7 (3) 6-4 6-0. Si dovrà attendere dunque prima di vedere Fognini ... oasport

OA_Sport : LIVE Fognini-Pella, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia, azzurro a caccia degli ottavi! - arunvidyandlay1 : Guido Pella v Fabio Fognini Tennis | Live Video Streams | 24 January Mens Aus Open - sibasukandaer11 : Guido Pella v Fabio Fognini Tennis | Live Tv Stream | 24 January Mens Aus Open -