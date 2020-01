**Lega: Zingaretti a Salvini, ‘dove sono finiti i 49 milioni?’** (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Dico a Matteo Salvini che anche noi abbiamo qualche domanda: dove stanno i 49 milioni di euro degli italiani che sono scomparsi?”. Lo dice Nicola Zingaretti a Reggio Calabria. “Nessuna famiglia ha mai ottenuto una rateizzazione in 80 anni come te che sei un privilegiato della casta”. L'articolo **Lega: Zingaretti a Salvini, ‘dove sono finiti i 49 milioni?’** Meteo Web. meteoweb.eu

