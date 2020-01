Le milizie sciite guidano le proteste in Iraq (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una nuova ondata di protesta sta per scuotere l’Iraq. Questa volta, tuttavia, non si tratta delle manifestazioni antigovernative che da mesi occupano le strade del Paese. Per oggi, venerdì 24 gennaio, Muqtada Al Sadr – leader del movimento sadrista – ha indetto a Baghdad la “Marcia di un milione“, che sarà sostenuta anche dalle milizie sciite legate all’Iran. Le manifestazioni antigovernative Il primo ottobre scorso, i giovani iracheni sono insorti contro il malgoverno e la corruzione dell’élite al potere, incapace – a detta dei manifestanti – di garantire alla popolazione i servizi di base e di combattere l’alto tasso di disoccupazione. Altro motivo di malcontento che ha guidato le proteste è stato l’ingerenza estera nel Paese, rappresentata dalla presenza di truppe straniere, in particolare soldati statunitensi e ... it.insideover

