Incidente mortale alla ex Merker | operaio 27enne muore dopo caduta da solaio

Incidente mortale a Volla : auto finisce contro il guardrail - Antonio muore a 24 anni : Incidente lungo la circumvallazione esterna, all'altezza dell'uscita di Volla: Antonio Ruggiero, 24 anni, è finito contro il guardrail, restando ucciso sul colpo nell'impatto. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi giunti sul posto, che ne hanno potuto soltanto constatare l'ormai avvenuto decesso.Continua a leggere

Incidente mortale sulla Castelvetrano-Triscina - muore Cosimo Favoroso : Si chiama Cosimo Favoroso la persona che ha perso la vita in seguito a un tragico Incidente stradale avvenuto a Castelvetrano sulla SP81 in direzione Triscina. L’uomo è morto questa notte all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano in seguito alle gravissime ferite riportate nell’Incidente frontale tra due furgoni lungo la strada del Trapanese. Lo schianto è avvenuto ieri sera attorno alle 19. Secondo le prime ...

Incidente mortale alla Favorita di Palermo - muore Antonino Vassallo : Un altro Incidente mortale si è verificato questa notte a Palermo e a morire è un altro giovane, Antonino Vassallo, 32 anni. Lo schianto è avvenuto alle due di questa notte in Viale Diana all’uscita del parco della Favorita, nei pressi di Mondello. Un’auto con a bordo due ragazzi si è schiantata contro un albero. La vittima dell’Incidente mortale alla Favorita si chiama Antonino Vassallo, 32 anni, che sedeva al posto del ...

Incidente mortale alla Favorita di Palermo : auto si schianta contro un albero : Bruttissimo Incidente stradale nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio all’uscita del parco della Favorita a Palermo. Nel sinistro ha perso la vita un giovane di 32 anni, mentre una ragazza di 29 anni è rimasta ferita gravemente. Secondo le prime informazioni, inoltre, l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani si sarebbe scontrata contro un alberto intorno alle due del mattino. I soccorsi si sono precipitati sul luogo ...

Schianto mortale contro un tir sulla A1 | Due le vittime dell’Incidente : Due persone sono morte a causa di un incidente, avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A1, che ha visto coinvolta una autovettura finita schiantata contro un tir. Drammatico il bilancio del grave incidente avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano, all’altezza del km 24,2. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata […] L'articolo Schianto mortale contro un tir sulla ...

Incidente mortale ad Altofonte - muore il calciatore Marco La Barbera - due feriti (FOTO) : È Marco La Barbera la vittima di un grave Incidente stradale che si è verificato ad Altofonte (Pa). Di morto un e due feriti gravi è il bilancio di uno scontro – pare un frontale – avvenuto nella notte tra due auto in contrada Rabuttone, sulla provinciale 5, ad Altofonte. La vittima Marco La Barbera di 31 anni, palermitano ma residente ad Altofonte – è deceduta qualche ora dopo l’impatto all’ospedale Civico. L’uomo ...

Incidente mortale ad Altofonte - muore il calciatore Marco La Barbera - due feriti : È Marco La Barbera la vittima di un grave Incidente stradale che si è verificato ad Altofonte (Pa). Di morto e due feriti gravi è il bilancio di uno scontro – pare un frontale – avvenuto nella notte tra due auto in contrada Rabuttone, sulla provinciale 5, ad Altofonte. La vittima Marco La Barbera di 31 anni, palermitano ma residente ad Altofonte – è deceduta qualche ora dopo l’impatto all’ospedale Civico. L’uomo era a ...

Lapo Elkann : dopo l’Incidente quasi mortale - mette all’asta i suoi vestiti : L’incidente pare lo abbia cambiato, Lapo Elkann è un uomo nuovo e ha deciso di spendersi per il sociale. Per questo ha organizzato un’asta di alcuni dei suoi outfit più iconici e desiderati dagli appassionati, il cui guadagno andrà in beneficenza. L’incidente gli ha cambiato la vita L’ultimo incidente stradale a Tel Aviv in cui il giovane ereditiere ha seriamente rischiato di morire, lo ha cambiato nel corpo e ...

Incidente mortale sulla Napoli-Canosa - chiuso tratto di autostrada : Un Incidente mortale si è verificato poco prima delle 8 di oggi, 8 gennaio, sull'autostrada Napoli-Canosa: un veicolo si è scontrato con un camion, a perdere la vita il guidatore dell'automobile. Per i soccorsi e il ripristino è stato chiuso un tratto di strada; si registrano code di due chilometri in direzione di Napoli.Continua a leggere