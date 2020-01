"In Libia ci sono 600 mila profughi nei campi illegali" (Di venerdì 24 gennaio 2020) I nuovi pericoli per l'Italia? “La situazione libica è indubbiamente molto complessa e non disgiunta completamente dalla questione irachena”, per le quali va riservata “un'attenzione massima” dice Raffaele Volpi, presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in un'intervista a Il Giornale, nella quale puntualizza che per l'Italia “non è prettamente un problema di immigrazione, è un problema di stabilità”. Secondo Volpi, infatti, “si parla di 3 mila persone nei campi libici riconosciuti. In realtà la denuncia che viene fatta è un po' fuori centro perché ci sono 600 mila persone nei campi illegali, quelli di chi fa la tratta degli uomini”, pertanto “il problema è un po' più a sud”, ovvero la spinta viene dalla Nigeria per salire fino al Niger dove c'è una politica condizionata da poteri internazionali che spingono all'immigrazione verso nord”. ... agi

