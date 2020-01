Highlights Brescia-Milan 0-1: video, gol e sintesi. Rebic fa festeggiare i rossoneri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vittoria di grande importanza per il Milan, che resta in piena lotta per le posizioni di Europa League con la vittoria sul Brescia per 0-1. I rossoneri si portano in vantaggio a venti minuti dalla fine, con un gol di Rebic propiziato da un lancio di Calhanoglu che serve Ibrahimovic, pronto a crossare al centro, dove il croato, dopo una serie di rimpalli, riesce a trovare lo specchio della porta. Il Brescia non riesce più a recuperare, rimanendo così al penultimo posto dopo quest’anticipo, mentre per quel che riguarda la squadra allenata da Pioli c’è il temporaneo sesto posto, in attesa dell’evoluzione della giornata. Highlights Brescia-Milan 0-1 0-1 Rebic #BRE #MIL #SofaScore #BresciaMilan #BREMIL #ForzaBrescia #ForzaMilan #SempreMilan #ACMilan #ACM Ante Rebic Goal – #Brescia vs #Milan 0-1 24/01/2020 : https://t.co/cwIznsViVy — FOOTBALL SPOTLIGHT GROUP ... oasport

