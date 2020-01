Giulia De Lellis a Verissimo: le parole su Iannone e Damante – VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulia De Lellis ha parlato delle accuse contro Iannone a Verissimo, l’infuencer è tornata a parlare anche di Andrea Damante Giulia De Lellis ospite a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 25 gennaio, ha parlato delle accuse contro Andrea Iannone e del suo attuale rapporto con Andrea Damante. Il fidanzato dell’influencer è stato … L'articolo Giulia De Lellis a Verissimo: le parole su Iannone e Damante – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - mandy___23 : RT @magicawaitsforu: La Nintendo e subito il mio pensiero va a Bossari e alla De Lellis che giocavano come pazzi per ore. Daniele: come hai… -