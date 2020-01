Germania, sparatoria in un edificio a Rot am See. Media: “Diversi morti, un uomo arrestato” (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è stata una sparatoria a Rot am See, nel Baden-Württemberg, nel sud della Germania. Secondo quanto riferisce la polizia locale in un tweet, vi sono “diverse persone ferite, probabilmente morte, all’interno di un edificio”. Il sospettato, riferisce sempre la polizia, “è stato arrestato“. Non vi sono indicazioni di altri sospettati e le indagini si concentrano su una possibile relazione tra l’arrestato e le vittime. I Media tedeschi parlano già di “molti morti“. L'articolo Germania, sparatoria in un edificio a Rot am See. Media: “Diversi morti, un uomo arrestato” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

