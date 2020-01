Eurolega 2019-2020, Larkin ne mette 32 e l’Efes trionfa a Madrid. Vittorie casalinghe per Panathinaikos e Zalgiris (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tre gli incontri, oltre a quello tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, che si sono tenuti... L'articolo Eurolega 2019-2020, Larkin ne mette 32 e l’Efes trionfa a Madrid. Vittorie casalinghe per Panathinaikos e Zalgiris proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

OA_Sport : Eurolega 2019-2020, Larkin ne mette 32 e l’Efes trionfa a Madrid. Vittorie casalinghe per Panathinaikos e Zalgiris - creynolds094 : RT @Eurosport_IT: A MILANO NON RIESCE LA RIMONTA ?? Terza sconfitta consecutiva per la compagine di coach Ettore Messina che cade anche con… - Eurosport_IT : A MILANO NON RIESCE LA RIMONTA ?? Terza sconfitta consecutiva per la compagine di coach Ettore Messina che cade anc… -