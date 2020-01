Brescia | Corini | «Frustrante perdere così Balo | ecco cosa mi aspetto»

Rinnovo Corini : contatti con Cellino per restare ancora a Brescia : Corini Brescia, aria di conferma: Cellino al lavoro per il prolungamento di contratto dell’allenatore dei biancazzurri Prende quota l’ipotesi di una conferma di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbero in corso dei contatti fra il tecnico e il presidente Cellino per un prolungamento. Prove di riavvicinamento, dunque, dopo una frenata successiva all’esonero di ...

Brescia - Corini : «Balotelli? Il giallo era eccessivo - in Serie A si paga tutto» : Brescia, Eugenio Corini parla dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari: ecco le parole del tecnico dopo la gara Eugenio Corini parla ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari. Ecco le parole del tecnico del Brescia. BALOTELLI – «Probabilmente il giallo era eccessivo, lui va verso la palla e non riteneva giusto il cartellino giallo. Dispiace perchè era entrato con l’intenzione di farci vincere la partita. ...

Bjarnason al Brescia - è ufficiale : rinforzo a centrocampo per Corini : Il Brescia ha ufficializzato l'arrivo di Birkir Bjarnason. Il calciatore classe 1988 ha già conosciuto la Serie A con le maglie di Pescara e Sampdoria e per lui è un ritorno nel massimo campionato italiano: il centrocampista islandese arriva con la formula del prestito per 18 mesi e si tratta di un innesto di esperienza per la squadra di Eugenio Corini.Continua a leggere

Conferenza stampa Corini : «Brescia - alziamo il nostro livello» : Conferenza stampa Corini: le parole del tecnico del Brescia dopo la sconfitta maturata al Ferraris contro la Sampdoria (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Brescia Eugenio Corini è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro la Sampdoria: «Abbiamo disputato 25 minuti buoni, poi loro hanno spinto e trovato il pareggio. Siamo entrati bene anche nella ripresa, ma il rigore ha cambiato le sorti della ...

Diretta Sampdoria Brescia/ Streaming video DAZN : Ranieri ospita Eugenio Corini : Diretta Sampdoria Brescia Streaming video DAZN: orario, quote, probabili formazioni, risultato live della diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Brescia : come Corini voleva ingabbiare la Lazio : Il Brescia di Corini voleva togliere spazi centrali alla Lazio. Il rombo aveva l’obiettivo di impedire i rifornimenti per le punte Con Corini, il Brescia è ritornato al rombo. Si tratta di un modulo che sfrutta prevalentemente gli spazi centrali, sia in fase di possesso che senza palla. Contro una Lazio orfana di Luis Alberto, lo scopo era quello di impedire ricezioni tra le linee e rifornimenti per le punte. Si vede nella slide sopra. ...

Mercato Brescia - il nuovo rinforzo per Corini arriva dalla Finlandia : Mercato Brescia, ecco il primo rinforzo per Corini. arriva direttamente dalla Finlandia e gioca in Svezia: Simon Skrabb Il Brescia è pronto ad accogliere il primo rinforzo per questo Mercato. Cellino lavora per dare a Corini una rosa competitiva al massimo per lottare fino all’ultima giornata per una complicata salvezza. Gianluca Di Marzio fa sapere che è in arrivo Simon Skrabb, giocatore finlandese classe 1995. Il centrocampista, ...

Brescia - Hubner : «Corini è l’uomo giusto. Balotelli fa la differenza» : Dario Hubner, ex grande bomber di Brescia e Piacenza, parla dell’impatto con la Serie A per la squadra di Corini: le sue parole Dario Hubner ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla stagione del Brescia. Hubner – «Corini è l’uomo giusto per salvare il Brescia. Lo stimo molto, fa giocare bene la squadra. Ci riusciva in B e ci riesce in A. All’inizio ha faticato, nella nuova categoria. Il ...

Brescia - Corini : «Mercato? Siamo concentrati sulla Lazio - squadra fortissima» : Eugenio Corini ha parlato al termine del mini-ritiro a Roma del Brescia. Queste le parole del tecnico delle Rondinelle Il Brescia ha chiuso il mini-ritiro a Roma, al termine del quale Eugenio Corini ha parlato con la stampa presente. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb. MERCATO – «Ho parlato col presidente, spiegandogli quali sono le caratteristiche dei giocatori che mi piacerebbe aggregare alla nostra rosa. Lui lavora ...

Brescia - i convocati di mister Corini per il ritiro a Roma : Ecco l’elenco dei convocati di Corini in vista del ritiro a Roma del Brescia: spicca un assenza fra gli attaccanti Il Brescia andrà in ritiro a Roma dal 27 al 31 dicembre per poter affrontare al meglio la seconda parte di campionato. Ecco la lista dei convocati di mister Eugenio Corini. Portieri: Alfonso, Andreacci, Joronen. Difensori: Chancellor, Cistana, Gastaldello, Magnani, Mangraviti, Martella, Mateju, Sabelli, Semprini, ...

Brescia - Corini : «Grande rammarico - meritavamo i tre punti» : Le parole di Eugenio Corini in zona mista dopo il pareggio ottenuto negli ultimi minuti contro il Parma: «Balotelli era stanco» (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Eugenio Corini ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato negli ultimi minuto contro la Lazio. RISULTATO – «Potevamo gestire meglio il finale, essere più aggressivi. Il Parma riempiva l’area con molti uomini e c’è grande rammarico. Nel secondo tempo ...

Brescia-Sassuolo - le probabili formazioni : tante conferme per Corini - tanti dubbi per De Zerbi : Brescia-Sassuolo, le probabili formazioni – Uno strano mercoledì di calcio per la Serie A. Brescia-Sassuolo scenderanno in campo per recuperare il turno del 4 ottobre, data della morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. Brescia che arriva all’appuntamento in grande forma. Il ritorno in panchina di Eugenio Corini ha portato 6 punti in due partite. Per le Rondinelle 4 gol fatti e nessuno subito. Non se la passa male nemmeno il ...

Brescia - Corini sicuro : «Di nuovo in corsa per la salvezza» – VIDEO : Le parole di Eugenio Corini al termine del match vinto contro il Lecce grazie alle reti di Chancellor, Torregrossa e Spalek Eugenio Corini è molto soddisfatto per la vittoria preziosa ottenuta al Rigamonti contro il Lecce, diretta concorrente per la salvezza. Queste le parole del tecnico delle Rondinelle a Sky Sport. MATCH – «Abbiamo fatto altre partite di alta qualità ma oggi siamo stati molto bravi. Abbiamo ...

Brescia-Lecce 3-0 - la cura Corini funziona : Brescia a valanga sul Lecce nel primo anticipo della sedicesima giornata del campionato di serie A. Con Corini tornato alla guida della formazione bresciana finisce 3-0 sui salentini: prima Chancellor, Torregrossa e Spalek - tutti e tre al primo gol in A. E così le 'rondinelle' si sono rimesse in corsa per la salvezza vincendo, dopo quello di Ferrara, anche lo scontro diretto con il Lecce che torna nel mischione della zona calda fermandosi a ...